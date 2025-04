Spezia calcio, D'Angelo 'nessun elmetto, ma la tuta'

"Siamo un po' difficoltà a livello numerico, ma sedici che provino a vincere la partita contro la Sampdoria li troviamo di sicuro". Stempera l'attesa della sfida ligure Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia che domenica cercherà di tornare alla vittoria in casa dopo la sconfitta subita dal Brescia. Tra le conseguenze di quella serata sfortunata anche la squalifica dello stesso D'Angelo per espulsione. Non sarà l'unico assente. "Per Reca ci vorrà almeno un mese, Degli Innocenti sicuramente ha bisogno di un'altra settimana, Vignali va valutato in questi giorni e Salvatore Esposito oggi dovrebbe allenarsi con la squadra per la prima volta. Vedremo se ci sarà la possibilità di farlo giocare".

Anche Cassata è stato fermato dal giudice sportivo, questo significa che a centrocampo ci saranno poche opzioni. Ma lo spirito rimane alto. "Abbiamo una classifica bellissima, è uno dei campionati più importanti della storia dello Spezia soprattutto per le emozioni che la squadra ha dato ai tifosi.

Non significa che dobbiamo accontentarci, ad inizio stagione dovevamo salvarci e abbassare il monte ingaggi. Lo abbiamo fatto, adesso possiamo giocarci qualcosa di importante". Scansa infine le metafore guerresche di fase del campionato 'da giocare con l'emetto'. "L'elmetto non mi piace come figura, non mi piacciono le guerre. Io vado con la tuta, perché serve sempre.

Poi al massimo ogni tanto la cravatta per darsi un tono".





