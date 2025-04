La Liguria porta 85 aziende a Vinitaly, 7 Dop e 4 Igp

E' stata presentata oggi la partecipazione ligure a Vinitaly, la manifestazione internazionale dedicata alla produzione vitivinicola italiana che si tiene ogni anno a Verona, in programma per il 2025 dal 6 al 9 aprile. "Il vino ligure è molto più di un prodotto: è una sintesi perfetta tra paesaggio, cultura e identità - dichiara il presidente della Regione Marco Bucci -. A Vinitaly portiamo una tradizione millenaria e la capacità tutta ligure di trasformare la difficoltà in eccellenza. Dalle Cinque Terre a Dolceacqua, ogni bottiglia racconta un territorio unico e una dedizione straordinaria. La partecipazione della Liguria a questa manifestazione di livello internazionale è anche un messaggio forte: la nostra regione sa stare nel mondo con autorevolezza, qualità e visione. Il vino ligure è uno dei nostri ambasciatori più autentici, e come istituzioni continueremo a sostenerlo con determinazione".

La Liguria si presenta a Vinitaly 2025 con 85 aziende, di cui 40 nello spazio dell'Agenzia "In Liguria" e 10 con un banco aziendale dedicato, oltre alla presenza del Parco delle Cinque Terre; 14 aziende ospitate nello spazio del Parco delle Cinque Terre; 81 etichette in esposizione; 20 aziende presenti nel padiglione "Vite in Riviera"; 11 aziende dislocate in vari padiglioni della fiera. Oltre alla presenza espositiva, la Liguria sarà protagonista con 10 Masterclass, organizzate in collaborazione con le principali realtà del settore: Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio delle Riviere di Imperia, Savona e La Spezia, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Consorzio di Tutela delle DOP e IGP della Provincia della Spezia, Vite in Riviera e Associazione Viticoltori della Provincia di Imperia.

La Liguria ha 7 Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e 4 Indicazioni Geografiche Protette (IGP). DOP: Rossese di Dolceacqua, Ormeasco di Pornassio, Riviera Ligure di Ponente, Val Polcevera, Golfo del Tigullio-Portofino, Colline di Levanto, Cinque Terre, Colli di Luni. IGP: Liguria di Levante, Colline del Genovesato, Colline del Savonese, Terrazze dell'Imperiese.

"La partecipazione della Liguria alla 57ª edizione di Vinitaly rappresenta un'importante occasione per valorizzare le nostre eccellenze vitivinicole e rafforzare la presenza della nostra regione nel panorama nazionale e internazionale" ha detto il vicepresidente e assessore all'agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA