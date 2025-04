Dazi: Assarmatori 'non ci preoccupano, siamo abituati a tutto'

"Non sono preoccupato per i dazi annunciati da Trump, ormai siamo abituati, lo shipping si adatta a tutto. Abbiamo vissuto la sovracapacità strutturale degli anni 2008/2018, la pandemia, la Ever given con il blocco spot del canale di Suez, continui ordinativi, green deal 2021, Von der Leyen e quindi italiani strapenalizzati, guerra in Ucraina nel 2022, Houthi, Golfo di Aden, Suez. Passano 13- 14 mesi e arriva Trump: diciamo che non ci manca il tempo e la capacità di reazione". Lo ha detto il presidente di Assarmatori Stefano Messina parlando a margine del convegno di Assagenti, l'associazione degli agenti marittimi genovesi "Brokers marittimi: allarme cervelli in fuga" commentando quanto annunciato ieri dal presidente Usa. "Penso che non siano provvedimenti che tutto sommato saranno definitivi - aggiunge -.

Ho ancora in testa il concetto di Trump negoziatore. Peraltro a livello di shipping in senso stretto, quindi trasporto marittimo, più che catena logistica, penso che possa paradossalmente avere degli effetti positivi perché comunque ci potrà essere anche un po' di rivoluzione nei servizi, un po' di disrupting sul breve e medio termine. però ripeto, eh il mercato ha dei segnali strutturali in cui i traffici crescono, magari cambierà qualche qualche rotta, qualche trade, ma soprattutto aumenta la capacità".



