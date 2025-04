Comunali Genova, presentato logo lista 'Silvia Salis Sindaca'

Presentazione ufficiale per il logo della prima delle due liste civiche che sosterranno Silvia Salis come candidata della coalizione di centrosinistra a sindaca di Genova. La lista, chiamata 'Silvia Salis Sindaca' sarà guidata da Silvia Pericu, professoressa universitaria e figlia dell'ex sindaco Giuseppe Pericu che fu in carica dal '97 al 2007. I nomi dei componenti saranno annunciati più avanti. "Oggi presentiamo il logo della nostra lista civica "Silvia Salis Sindaca", un progetto molto importante che sento rappresenta perfettamente tutte le anime che devono essere in questa lista" ha detto la candidata. "Tra l'altro sono veramente orgogliosa della grande affluenza che c'è oggi. Siamo molto emozionati - ha dichiarato Silvia Salis -. Penso che la lista rappresenti perfettamente il civismo progressista e credo che questo sarà l'apporto che darà questa lista".

La seconda lista civica sarà presentata più avanti. "In questa ci sono candidature completamente trasversali che rappresentano la nostra idea di campo progressista. Trasversali a tutti i settori della società, trasversali per competenze e per posizionamento, per cui diciamo è una lista completamente bilanciata" ha concluso Salis. Tra gli altri spiccano lo scrittore Bruno Morchio che ambienta i suoi gialli a Genova e Lorenzo Calza, fumettista e artista genovese.



