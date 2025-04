Verità per Regeni e incontri in carcere tra eredità Pettinaroli

"Verità per Regeni" e una serie di incontri in carcere sono due delle iniziative a cui il giornalista Roberto Pettinaroli aveva dedicato il suo sostegno a Chiavari insieme con Andrea Lavarello, ex sindaco di Sestri Levante, e con il collega Andrea Plebe. "Roberto era un vulcano di idee di proposte e iniziative - spiega visibilmente commosso Lavarello - siamo partiti incontrando i genitori di Regeni e poi dando vita a diverse iniziative per tenere alta l'attenzione sulla fase processuale. Poi con Roberto e tanti altri abbiamo allargato gli orizzonti dell'associazione proponendo ad esempio uno spettacolo al Teatro Cantero il cui ricavato è andato ad Arquata per la ricostruzione dopo il sisma".

Roberto Pettinaroli non si fermava mai e così oltre all'associazione per Regeni ha varato con il collega Andrea Plebe una iniziativa per una serie di incontri in carcere con i detenuti a Chiavari. "Roberto era instancabile e in accordo con la direttrice della casa circondariale di Chiavari, Darlene Perla, abbiamo programmato una serie di incontri di scrittori e giornalisti con gli ospiti della casa di pena - spiega Andrea - e proprio oggi era in programma un incontro. Abbiamo lavorato insieme per anni ed ora avevamo condiviso un percorso sociale.

La tragedia mi colpisce in modo particolare".



