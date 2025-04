Trovato corpo vicino a Portofino, potrebbe essere canoista

E' stato trovato un corpo in mare vicino a Portofino (Genova), nella zona dove ieri è scomparso un canoista. I soccorritori sono in azione per recuperarlo e verificare se si tratti proprio dell'uomo disperso. A non dare notizie da ieri pomeriggio e a spingere la figlia a fare scattare le ricerche in mare è il giornalista Roberto Pettinaroli, 62 anni, ex capo della redazione di Levante del Secolo XIX. Era uscito in mare da Chiavari (Genova), dove abita con la famiglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA