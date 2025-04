Parlamentari liguri ricordano Roberto Pettinaroli

"Le mie condoglianze alla famiglia di Roberto Pettinaroli tragicamente scomparso, un giornalista dalla grande professionalità con cui per anni abbiamo avuto confronti e scambi sempre proficui e attenti su tante tematiche, persona impegnata in tante battaglie sul territorio ligure, come quella per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni". Così il deputato ligure del Pd e sindaco di Bogliasco (Genova) Luca Pastorino, ricorda il giornalista morto ieri mentre era in mare canoa.

"Apprendo con dolore la notizia della tragica e improvvisa scomparsa di Roberto Pettinaroli, stimato giornalista per tanti anni alla guida della redazione chiavarese del Secolo XIX. Ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo come giornalista prima e nella mia veste politica poi. E' stato un punto di riferimento prezioso grazie alla sua conoscenza del territorio, in particolare del Tigullio, uno stimolo con le sue domande e con il suo lavoro ogni volta puntuale. La sua passione non è mai venuta meno neppure quando, recentemente, dopo aver lasciato il lavoro ha continuato a mettere il suo tempo libero a disposizione per approfondimenti culturali e sociali sul Levante ligure. La sua scomparsa è una perdita per il mondo del giornalismo ligure, della cultura e della sua comunità. Sono vicina alla sua famiglia in questo momento di dolore". Così Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati, commenta la notizia della scomparsa di Roberto Pettinaroli.

"Ci stringiamo intorno alla famiglia e agli amici tutti di Roberto Pettinaroli in questa triste giornata. Ci piace ricordarlo per l'alta professionalità giornalistica che lo ha contraddistinto per capacità e impegno. Un uomo intellettualmente corretto, colto, intraprendente, che sapeva svolgere anche un importante ruolo di moderatore nelle questioni importanti per il territorio. Ci mancherà". Così, il referente regionale del M5S Roberto Traversi a nome di tutta la comunità pentastellata.

Ricordano il giornalista anche i sindaci dei comuni del Golfo del Tigullio, da Sestri Levante a Chiavari e a Rapallo, Santa Margherita e Portofino.



