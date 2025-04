'Palazzo Foundation' apre Villa Pallavicino delle Peschiere

"L'obiettivo proprio della fondazione è quello di aprire il palazzo alla città, già siamo parte delle ville dei Rolli, e pensiamo di organizzare eventi come la lirica, le mostre di arte contemporanea, oltre a continuare a cooperare con l'Università di Genova per permettere agli studenti che vengono in città di studiare il patrimonio culturale e di poterlo fare all'interno di un palazzo di così tanta bellezza". Il presidente Filippo Fabbri spiega così gli obiettivi di "Palazzo Foundation", nata per promuovere Villa Pallavicino delle Peschiere come nuovo polo di interesse per turisti, studiosi e appassionati d'arte classica e contemporanea di ogni provenienza, con attenzione anche alla formazione. "Il bello di questa apertura é anche la conferma, per il secondo anno consecutivo, del rapporto con l'università nell'ospitare il corso di alta formazione e divulgazione scientifica DCult - spiega il direttore del corso, Giacomo Montanari - in cui la maggior parte degli studenti viene da tutta Italia. E questo significa che i luoghi del territorio tornano a essere studio, materia di formazione, spazi aperti per costruire il futuro".

Tra gli obiettivi di Palazzo Foundation anche il restauro integrale della Grotta Pallavicino, con le preziose decorazioni polimateriche, che ancora oggi rendono questo luogo una delle più stupefacenti grotte artificiali di giardino realizzate nel XVI secolo. "Le polimateriche genovesi, e ne sopravvivono poche - ricorda Montanari - sono di straordinaria qualità, sono oggetti polimaterici e, quindi, ci troveremo decorazioni intessute di coralli, di conchiglie, di tessere di maiolica costruite e realizzate con tecniche che oggi è anche difficile spiegare perché sono tecniche ad hoc. Sono oggetti talmente straordinari da essere considerati unici nel tessuto monumentale europeo e anche un po' un prodromo alle mode internazionali delle delle grotte che, successivamente hanno avuto residenza in Francia e, in Germania".



