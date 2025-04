Ordine Giornalisti e Associazione vicini a famiglia Pettinaroli

L'Ordine dei Giornalisti della Liguria, l'Associazione Ligure dei Giornalisti, il Gruppo Cronisti Liguri, il Gruppo UNGPI Liguria e l'USSI Liguria, "esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del collega Roberto Pettinaroli e si uniscono al dolore della famiglia".

Pettinaroli è morto mentre era in mare in canoa. Non è rientrato a casa ieri a pranzo e la moglie e la figlia hanno dato l'allarme facendo scattare le ricerche tra Chiavari e Portofino. Il corpo è stato trovato stamani nei pressi di Santa Margherita (Genova).



