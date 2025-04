Maresca nel board zona logistica semplificata del porto Genova

L'assessore al Porto del Comune di Genova Francesco Maresca rappresenterà l'ente nel comitato di indirizzo della zona logistica semplificata del porto e retroporto di Genova. Lo ha delegato con un apposito provvedimento il facente funzioni di sindaco Pietro Piciocchi.

"Lo ringrazio per la fiducia accordatami - commenta Maresca -. La zona logistica semplificata entra nel vivo dopo un grande lavoro di anni, partito con il decreto Genova e arrivato a compimento proprio in queste settimane. Il Comune di Genova, con un lavoro congiunto e serrato con Governo, Regione Liguria, Autorità di sistema portuale e tutti gli stakeholders del cluster marittimo, ha dato un contributo indispensabile per arrivare al compimento di un iter che farà di Genova e del proprio retroporto la prima Zls del Nord Italia, riconoscendo alla nostra città un ruolo chiave per tutta la catena logistica nazionale e come sbocco naturale per i traffici della pianura Padana e non solo, con indubbie ricadute sulla semplificazione e sullo sviluppo del tessuto imprenditoriale".

Il comitato di indirizzo è composto tra gli altri dal presidente della Regione Liguria o un suo delegato, che lo presiede, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del ministero delle Imprese e del made in Italy.



