Scontro frontale tra un'auto e un furgone a Cairo Montenotte (Savona) in corso Brigate Partigiane con tre feriti gravi. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza del bivio per la frazione di Rocchetta. È intervenuto sul posto il 118 e vista la situazione i sanitari hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasferire i feriti in ospedale.



