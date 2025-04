Fit Cisl, basta ricorsi, a rischio 1200 posti in porto Genova

"Il porto di Genova sta vivendo un momento complicato e ci auspichiamo finalmente una cosa: deve finire questa stagione di ricorsi che rischiano di innescare precedenti pericolosissimi. E' sufficiente pensare alla questione riguardante la concessione al gruppo Spinelli: siamo di fronte a 1200 lavoratori che sono preoccupati legittimamente per il loro futuro". Così Mauro Scognamillo che è stato eletto e confermato segretario generale della Fit Cisl Liguria al termine del XIII congresso della federazione dei trasporti che si è svolto a Camogli alla presenza del segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri e del segretario generale Fit Cisl nazionale Salvatore Pellecchia. Insieme a Scognamillo in segreteria Mirko Filippi, confermato, e Antonio Vella: "Il nuovo presidente dell'Adsp di Genova e Savona deve dare chiarezza e regole precise, non possiamo immaginare che nel sistema portuale più importante del Mediterraneo ci sia una situazione simile.

Adesso bisogna cambiare marcia", spiega Scognamillo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA