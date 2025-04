Continuano le ricerche del canoista disperso a Portofino

Sono continuate tutta la notte, nonostante il forte vento, le ricerche del canoista chiavarese scomparso dalle 13 di ieri nelle acque del Golfo del Tigullio, tra Chiavari e Portofino (Genova). Grande lo spiegamento di forze in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto di Genova ed il fulcro delle ricerche alla Circomare di Santa Margherita. A fare scattare l'allarme la figlia dell'uomo che lo attendeva a casa per pranzo dopo il consueto giro in canoa. Il ritrovamento della canoa e della pagaia al largo di Portofino ha subito fatto pensare a una tragedia anche se la speranza che Il canoista abbia potuto raggiungere la riva a nuoto non è stata abbandonata.

Per tutto il pomeriggio di ieri con motovedette, droni, subacquei ed elicottero dei vigili del fuoco e della marina è stato perlustrato palmo a palmo il tratto di costa tra Chiavari e Portofino. Le ricerche sono continuate la notte e proseguono stamani sia a terra nelle scogliere che in mare aumentando lo specchio acqueo fino a Genova.



