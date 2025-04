Conclusi lavori riqualificazione del Teatro nazionale di Genova

Sono terminati i lavori di efficientamento energetico del Teatro nazionale Ivo Chiesa di Genova, un investimento da un milione e mezzo di euro collegato al Pnrr. È atteso tra poche settimane il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione della visita nel capoluogo ligure il 25 aprile assisterà allo spettacolo 'Il sesto senso partigiano'.

Gli interventi di riqualificazione, iniziati a novembre 2023, hanno interessato sia gli aspetti ambientali e di riduzione dei consumi energetici, sia le opere interne finalizzate all'accessibilità e quindi all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Allo stato attuale sono stati eseguiti tutti i lavori inseriti a progetto, tranne il nuovo ascensore per portatori di disabilità, con adeguamento e superamento delle barriere architettoniche per raggiungere la sala teatro. Questo intervento, stimato in 40 giorni di lavori, verrà realizzato al termine della stagione.

Gli interni del teatro presentano una nuova biglietteria e un nuovo impianto di illuminazione sia ordinaria sia di emergenza del foyer. È stato anche modificato l'assetto architettonico e decorativo di foyer e platea e sono state rifatte le pavimentazioni e le pareti. Sono state inoltre sostituite le unità di trattamento aria con nuovi canali aeraulici, in modo da interconnetterli alle reti esistenti.

"Rendere i luoghi di cultura e di socialità sempre più accessibili a tutti è fondamentale per rendere sempre più aperta e attrattiva l'offerta delle istituzioni culturali della nostra città - dichiara il facente funzioni di sindaco Pietro Piciocchi -. I lavori, realizzati grazie a un importante finanziamento che abbiamo saputo intercettare sui fondi complementari del Pnrr, sono inseriti nel più ampio progetto di restyling con la nuova facciata".

"Il teatro Ivo Chiesa è dedicato a uno dei fondatori e creatori del teatro italiano del dopoguerra, figura preminente e autorevole che ha saputo tracciare un solco, testimoniare e mettere in pratica il concetto del teatro come luogo vivo per tutta la comunità - ricorda il direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore -. Grazie ai lavori di ristrutturazione della sala abbiamo creato un luogo della memoria del teatro italiano degli ultimi 80 anni a Genova".



