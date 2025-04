Comunali, cugina e omonima di Cristina Lodi corre per Piciocchi

E' arrivata ieri come un pesce d'aprile, tanto che per diverse ore in molti si sono chiesti se la candidatura di Cristina Lodi per il centrodestra alle elezioni comunali fosse uno scherzo. Sì e no. Oggi Cristina Lodi, omonima e cugina della segretaria regionale di Azione, è stata presentata ufficialmente nel point di Pietro Piciocchi a Genova come candidata nella lista Noi Moderati-Bucci-Orgoglio Genova, una delle liste civiche a sostegno di Piciocchi.

Cristina Lodi candidata per Orgoglio Genova è un'imprenditrice nel campo dello spettacolo. "Nel 2024 - racconta - sono stata inserita nella lista delle 100 donne 2024 di Forbes Italia, nel 2020 insieme ai miei soci ho fondato Golden Sabre Agency, agenzia di consulenza strategica che si occupa di valorizzare talenti nel mondo dello sport e dello spettacolo". Tra le figure seguite come management, sottolinea, le ginnaste Alice e Asia D'Amato. Lodi, dopo 23 anni fuori Genova, ha deciso di tornare e di mettersi a disposizione della politica: "Il presidente della Regione Marco Bucci mi ha chiesto personalmente di candidarmi, e me lo ha chiesto Pietro Piciocchi, con cui andavo a scuola alle medie, ci ho pensato e ho deciso di dire di sì perché credo nel valore di una lista davvero civica". Insieme a lei, durante la presentazione, oltre al coordinatore regionale di Orgoglio Liguria, Giovanni Boitano, anche Federico Giacobbe, consigliere municipale della Val Bisagno che sarà "in ticket" con Cristina Lodi sui santini elettorali. Giacobbe, ex M5s, ex +Europa ed ex Azione, alle ultime Europee era stato candidato a fianco dell'altra Cristina Lodi, la segretaria di Azione che invece corre di nuovo con il centrosinistra a sostegno di Silvia Salis.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA