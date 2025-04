Bucci, addolorati per la scomparsa di Pettinaroli

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci esprime a nome suo e di tutta la Giunta regionale profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Pettinaroli, giornalista de "Il Secolo XIX". "La notizia della sua morte ci addolora profondamente - ha detto Bucci - come persona attenta e gentile e come professionista che ha saputo dare voce negli anni al territorio del levante ligure e ai suoi protagonisti, le più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".

Anche l'Ufficio Stampa della Regione Liguria si unisce al cordoglio del presidente e della Giunta regionale ricordando un grande professionista, oltre che una persona gentile, sempre disponibile con i colleghi dell'Ufficio Stampa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA