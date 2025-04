Il Mic acquista palazzo Raggio a Genova, sarà Galleria nazionale

Sarà Palazzo Raggio, in Largo della Zecca a Genova, ad accogliere la collezione di oltre duecento opere d'arte, parzialmente esposte a Palazzo Spinola di Pellicceria, trasformando il prestigioso complesso nella nuova sede della Galleria Nazionale della Liguria. Un progetto che si è concretizzato con l'acquisto da parte del ministero della Cultura dell'edificio, sorto a fine Cinquecento e inserito nell'elenco dei Palazzi dei Rolli, in posizione strategica tra Palazzo Reale e Palazzo Spinola, gli altri due musei statali.

"Da tempo era evidente che la Galleria Nazionale della Liguria non aveva più lo spazio necessario nei piani alti di palazzo Spinola - spiega Alessandra Guerrini, direttrice dei Musei Nazionali di Genova e dei Musei nazionali Liguria - perche è un museo in crescita che acquista opere e che riceve donazioni. L'acquisto, valutato dal ministero e dall'Agenzia del Demanio, ammonta a circa 4 milioni di euro. Stiamo lavorando a una serie di interventi preliminari di messa in sicurezza e studio della struttura, in previsione dei lavori che permetteranno di passare da una struttura abitativa a quella di museo".

Un intervento che ha anche una forte valenza di rigenerazione urbana per un quartiere molto dinamico. "Negli spazi che si liberano a Palazzo Spinola - sottolinea Guerrini - contiamo di mettere le collezioni di arti decorative, argenterie, ceramiche, tessile, che adesso sono molto compresse. Ai piano nobili avremo l'esposizione storica degli Spinola, mentre per il terzo e il quarto piano pensiamo a un museo dell'antica casa genovese, come pensavano i proprietari".



