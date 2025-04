Comunali, a Genova corre una lista tutta under 25

Pacifismo, trasporto pubblico, spazi pubblici, raccolta differenziata. Sono alcuni dei punti del programma dei "Giovani Genovesi", gruppo composto da una cinquantina di under 25, studenti e lavoratori, che hanno deciso di mettersi in gioco candidandosi alle prossime elezioni comunali sia in consiglio sia nei municipi. Lo faranno all'interno delle liste di Uniti per la Costituzione, il cui candidato sindaco è Mattia Crucioli. "Ci siamo conosciuti sui banchi di scuola e all'università e poi abbiamo coinvolto altri coetanei - spiega Sofia Chiccoli, 19 anni, che sarà candidata in consiglio comunale - abbiamo iniziato a riunirci lo scorso autunno, dopo aver osservato il pessimo risultato delle elezioni regionali, soprattutto in termini di partecipazione al voto".

Oltre a Sofia Chiccoli, è candidato in consiglio comunale Martino Crucioli, "figlio d'arte", mentre altri "Giovani Genovesi" - tutti 19enni - si candideranno alla presidenza dei municipi: Elena Vassallo, alla presidenza del Medio Levante, Amin Charafi, a quella del Centro Ovest, Mattia Zappavigna, alla presidenza del Medio Levante, e poi Martina Pelizza, candidata in consiglio municipale nel Medio Levante, e Guido Sanguineti, candidato alla presidenza del municipio Centro Est. "Questi ragazzi mi hanno chiesto di poter essere inclusi nelle liste con le loro idee che vanno al di là delle appartenenze partitiche - spiega Mattia Crucioli, candidato sindaco di Uniti per la Costituzione - e io sono molto contento di aver potuto dare loro uno spazio, sento anche una grande responsabilità, perché si tratta della loro prima esperienza di politica attiva e questo entusiasmo che esiste, nonostante tutto, è un bene prezioso".

"Il pacifismo è uno dei primi punti del nostro programma - dice Sofia Chiccoli - come indicato anche dalla Costituzione e dallo statuto del Comune di Genova, questo è un aspetto che ci ha unito subito". "Puntiamo molto sulla richiesta di un trasporto pubblico più efficiente e strutturato nelle periferie e sulle linee notturne - aggiungono Martino Crucioli e Martina Pelizza - su un potenziamento della raccolta differenziata, in una logica ecologista, sulla sistemazione degli spazi pubblici per i giovani e sportivi, senza dimenticare gli interventi di edilizia scolastica e la realizzazione di un maggior numero di spiagge libere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA