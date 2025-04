Aeroporto Genova torna in utile, ok progetto bilancio 2024

Il consiglio di amministrazione di Aeroporto di Genova si è riunito e ha esaminato e approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2024. Nel corso del 2024 sono transitati dall'Aeroporto di Genova 1,33 milioni di passeggeri, in crescita del 4,3% rispetto all'anno precedente.

Un'attenta gestione caratteristica e di efficientamento, unita a un rafforzamento dell'attività commerciale, hanno consentito di incrementare i ricavi e di ridurre i costi consentendo al Genova City Airport di conseguire risultati positivi in termini di marginalità.

I ricavi totali del 2024 hanno raggiunto i 30,1 milioni di euro segnando un incremento del 4,6% in confronto ai 28,8 milioni di euro del 2023. I costi totali del 2024 hanno registrato un calo del 3,3% passando dai 30,4 milioni di euro del 2023 ai 29,4 milioni di euro del 2024.

L'ebitda si è attestato a 2,3 milioni di euro rispetto a un risultato negativo di 803mila euro del 2023. Ritorna positivo anche l'utile netto, pari a 255mila euro rispetto a una perdita di 1,88 milioni di euro registrata nel 2023. Il cda ha convocato l'assemblea dei Soci in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio il 28 aprile 2025.



