World Press Photo Exhibition inaugura al Ducale di Genova

La World Press Photo Exhibition per la prima volta arriva a Genova, ospitata a Palazzo Ducale dal 30 aprile al 24 giugno 2025. Il capoluogo ligure sarà la prima città in Italia a inaugurare la mostra dedicata al migliore fotogiornalismo internazionale, destinata a 60 città nel mondo.

La competizione è nata nel 1955 e si è imposta come il più prestigioso punto di riferimento del settore.

Il 27 marzo è stata annunciata la selezione dei vincitori regionali nelle tre categorie "singole", "storie" e "progetti a lungo termine", divise fra Africa, Asia - Pacifico e Oceania, Asia occidentale, centrale e meridionale, Europa, America del Nord e America Centrale, Sud America, le regioni del mondo in cui sono state scattate. Il vincitore del premio World Press Photo of the Year e I due finalisti saranno annunciati il prossimo 17 aprile.

A Palazzo Ducale, all'interno della Loggia degli Abati, saranno esposte circa 140 immagini scattate dai 42 fotografi selezionati, fra le 59.320 fotografie candidate da 3.778 fotografi oroginari di 141 nazioni. Gli scatti sono stati inizialmente valutati da giurie regionali, per poi essere sottoposti al giudizio finale di una giuria globale indipendente.

"Il World Press Photo Contest - ha detto Lucy Conticello, presidente della giuria mondiale - rappresenta un importante riconoscimento per professionisti che lavorano in condizioni difficili ed è anche un riassunto, per quanto incompleto, dei principali avvenimenti internazionali. Come giurati, siamo andati in cerca di immagini che possano favorire il dialogo".

Le fotografie che saranno esposte raccontano i momenti chiave dei fatti di cronaca accaduti nel 2024, come l'attentato a Donald Trump, la campagna elettorale in Venezuela, la violenza delle gang a Haiti, le proteste antigovernative in Kenya, Georgia e Bangladesh. Si soffermano sull'immigrazione, le conseguenze della crisi climatica, sui conflitti in Sudan, Ucraina e nella Striscia di Gaza, testimoniando anche le storie dei sopravvissuti, in particolare bambini, come Anhelina, che a sei anni deve affrontare gli attacchi di panico dopo essere scappata dalla sua casa in Ucraina o ancora Mahmoud Ajjour, un bambino palestinese che ha perso le braccia in un attacco dell'esercito israeliano.



