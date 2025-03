Schianto in moto sull'Aurelia Bis a Sanremo, muore a 30 anni

Un uomo di trent'anni, abitante a Ventimiglia, ha perso la vita nello schianto in moto sull'Aurelia Bis, all'altezza dell'ultima galleria, prima dello svincolo di Valle Armea, in direzione Taggia. Secondo alcune testimonianze non si esclude il possibile coinvolgimento di un'auto che poi si è allontanata. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con la polizia locale e il personale dell'autostrada.

L'incidente ha provocato la paralisi del traffico non solo sull'Aurelia Bis, con decine di auto ferme in coda, ma anche in tutta Sanremo. A quanto sembra il motociclista, che viaggiava su una Ktm, si sarebbe schiantato contro il guard rail. Il motociclista è morto sul colpo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA