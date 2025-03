Sanremo Junior, a cantante uzbeka di 11 anni il Grand Prix 2025

Yasmina Husniddinova, 11 anni, rappresentante dell'Uzbekistan, si è aggiudicata il Grand Prix 2025 alla sedicesima edizione di SanremoJunior, il concorso canoro internazionale per cantanti fra i 6 ed i 15 anni, che ha visto esibirsi al teatro Ariston di Sanremo venticinque giovanissimi cantanti in rappresentanza di altrettante nazioni.

Con "S'il suffisait d'aimer", noto successo di Celine Dion, la giovane uzbeka ha ottenuto il favore unanime della giuria, presieduta dal colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, direttore della banda nazionale della Guardia di Finanza. Il Prix Committee SanremoJunior è poi andato a Fiorella Valentina Concepcion Gerardi, concorrente proveniente dall'Argentina, con il suo brano "La forza". A consegnarlo è stato il vicepresidente di SanremoJunior, Dennis Alberti.

Altri due riconoscimenti: il premio dello Studente (votato da oltre cento alunni delle scuole della provincia presenti in sala) e il premio "Alice Artemis Viganò" (in memoria della giovane clarinettista della SanremoJunior Orchestra, scomparsa prematuramente) decretato dai musicisti della stessa orchestra, condotta dal maestro Alessandro Scaglione, sono andati rispettivamente al finalista dell'Italia, Eric Koci, cantautore quattordicenne di Vignola (Modena) con la sua "In un mondo diverso" e alla finalista dell'Indonesia, Carissa Angel Indyra Putri, 14 anni, con "Royals".



