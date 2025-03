Sanità, prosegue a Genova ciclo conferenze dei sindaci di Asl

Dopo La Spezia e Chiavari ha fatto tappa anche a Genova il ciclo di conferenze dei sindaci di Asl che l'assessore alla Sanità e alle politiche sociali Massimo Nicolò ha voluto per confrontarsi con il territorio sulle principali tematiche sociosanitarie, sull'attuazione del piano sociosanitario regionale (PSSR) e del piano sociale integrato regionale (PSIR).

"Durante il confronto di oggi - ha spiegato l'assessore Nicolò - abbiamo dialogato con i sindaci del territorio che, oltre a chiedere un supporto per l'attuazione dello Psir, pronti ad offrire insieme ad Anci grazie all'apporto del direttore Pierluigi Vinai, hanno affrontato le criticità del territorio, dalla carenza di medici alla necessità di ricorrere a piattaforme di servizio, come le Case di Comunità. Oggi ci troviamo davanti ad un profondo cambiamento che ha come obiettivo quello di spostare gran parte delle richieste dei cittadini dall'ospedale al territorio sia per le emergenze di bassa complessità sia per la gestione delle cronicità. Un esempio avanzato di medicina territoriale fondamentale per garantire assistenza di prossimità capillare e semplificare l'accesso ai servizi".

"In Liguria - aggiunge Nicolò - partirà anche il numero unico per la continuità assistenziale 116117 con una sperimentazione in due Asl per poi essere estesa in tutta la regione entro fine anno. Il numero unico sarà un elemento cardine della rete integrata di soccorso, che coinvolgerà strutture statali e regionali. Stiamo anche ragionando su come efficientare ulteriormente il nostro sistema di emergenza - urgenza, oltre a potenziare il servizio delle macchine infermieristiche soprattutto nelle zone più interne della regione". Il percorso di condivisione con i territori proseguirà nelle prossime settimane quando sono in programma le conferenze dei sindaci in Asl1 e Asl2.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA