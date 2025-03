"Quello che nutri di più" premiato al Festival della Creatività

Felice debutto al Festival mondiale della creatività nella scuola - Gef per l'Istituto Comprensivo Pescara 4. Alla 26/a edizione della più grande manifestazione internazionale dedicata alle espressioni artistiche nei giovani tra i 5 e i 19 anni, svoltasi a Sanremo dal 26 al 29 marzo, la compagnia teatrale costituita da alunni dagli 11 ai 13 anni ha ottenuto il primo posto nella categoria Eurotheatre sez.B (secondaria di primo grado) con il lavoro teatrale di impegno civile "Quello che nutri di più" di Franca Berardi e Michele Ciafardini, musiche originali di Stefano Cutilli, Actor Coach Lorella Di Giacomo. L'opera è già stata rappresentata con successo a Pescara il 27 gennaio scorso, in occasione del Giorno della Memoria, con ricavato dei biglietti in beneficenza al Reparto di Chirurgia pediatrica di Pescara.

A Sanremo lo spettacolo è stato messo in scena, davanti a un pubblico attento ed emozionato, nel teatro dell'Opera del Casinò; la premiazione per tutti si è tenuta nel Teatro Ariston.

Ad accompagnare i giovanissimi attori, alunni con grandi professionalità e competenze del Comprensivo Pescara 4 diretto dalla dirigente scolastica Daniela Morgione, oltre agli autori dell'opera teatrale c'erano la vicepreside Patrice Durantini, la professoressa Enrica Eleuterio e tanti genitori. Per la scuola "un grande onore averli potuti guidare in un progetto educativo tanto importante e nella conquista di un premio internazionale di tale levatura. Un privilegio poter rappresentare Pescara e tutto l'Abruzzo in un Festival così prestigioso".



