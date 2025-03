Portofino Days, conclusa II edizione Festival audiovisivo

Dodici incontri in Piazzetta, dieci premi alla carriera consegnati, 21 masterclass e laboratori tenuti da professionisti di altissimo livello provenienti da tutta Italia, due proiezioni in anteprima al cinema e un concerto con le arie più famose del cinema: sono solo alcuni dei numeri della seconda edizione dei Portofino Days, international fiction festival, la manifestazione dedicata al mondo dell'audiovisivo che si è conclusa domenica sera a Portofino. Per tre giorni la Liguria è tornata ad essere al centro dell'interesse del mondo delle grandi case di produzione e della lunga serialità in genere, per promuovere la nostra regione come set perfetto per fiction e prodotti dell'audiovisivo, grazie alle sue caratteristiche peculiari.

Obiettivo della kermesse, la prima nel suo genere perché mirata soprattutto al coinvolgimento delle maestranze del mondo dell'audiovisivo, è promuovere la Liguria come set ideale per produzioni di lungo corso: i suoi scenari naturali, perfetti per storie in costume, contemporanee e persino ambientate nel futuro. Un comparto sempre più strategico sul quale investire, che sta registrando ottimi risultati di business con significative ricadute sul territorio. Un modo che muove un indotto interessante e ormai fondamentale per il territorio.

Basti pensare che negli ultimi 4 anni l'audiovisivo, con il supporto della Genova e Liguria Film Commission, ha registrato in Liguria 88.338 giornate di lavoro, per un totale di 61.454 notti in albergo e una spesa diretta sul territorio di 28,5 milioni di euro.

"La seconda edizione dei Portofino Days ha registrato ottimi risultati tra il pubblico e tra gli operatori del settore - ha detto il governatore Marco Bucci - Ancora una volta la Liguria ha dimostrato di essere un territorio vivace dal punto di vista culturale e pieno di opportunità interessanti per chi lavora nell'audiovisivo, un'industria che ha ampi margini di crescita e che è in grado di portare grandi vantaggi in termini di occupazione e sviluppo. Essere protagonisti sul piccolo e grande schermo, inoltre, ha un grande valore per la promozione turistica".

"Sono stati tre giorni dedicati al business e agli incontri b2b molto importanti per la nostra Liguria "terra da fiction" - racconta Cristina Bolla, direttrice della manifestazione e presidente della Glfc -. Abbiamo lavorato con le principali produzioni italiane e alcune internazionali. Da qui sono partiti tanti spunti a livello di sceneggiature e di produzione e partiranno alcuni progetti che poi vedremo sul piccolo e grande schermo nei prossimi mesi".



