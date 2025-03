Liguria e Canton Ticino accelerano per Alptransit

L'alleanza per il completamento di AlpTransit si estende con la firma della lettera congiunta della Liguria. Ticino, Lombardia, Piemonte e ora Liguria sono così uniti per il corridoio Genova-Rotterdam. Questa mattina, a margine dell'assemblea di Spediporto, presso gli uffici della presidenza del Consiglio regionale della Liguria, l'ufficializazione nell'ambito della cooperazione interregionale a favore del completamento dell'asse ferroviario del San Gottardo. Il presidente dell'assemblea legislativa ligure Stefano Balleari ha incontrato il presidente del Gran Consiglio della Repubblica e Canton Ticino, Michele Guerra, per sottoscrivere la lettera congiunta per chiedere con forza il completamento del progetto AlpTransit anche sul versante sud. Il documento, sarà inviato alle rispettive autorità competenti e alla Commissione europea.

"Il 90% delle merci che dall'Italia entra in Svizzera transita sull'asse del Gottardo, per un valore di scambi commerciali pari a oltre 1 miliardo di euro ogni settimana.

Eppure, il tratto italiano risulta ancora fortemente inadeguato, con treni merci che viaggiano a una velocità media di soli 64 km/h, con evidenti ricadute negative in termini di efficienza e competitività - ha detto Balleari -. Con la realizzazione di opere come l' Ultimo Miglio, il Terzo Valico e AlpTransit, oltre a continuare a diventare 'il mare della Svizzera', la Liguria diventerà hub d'Europa per l'ingresso delle merci da sud".





