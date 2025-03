Galleria Mazzini ospita tink tank su Blue economy

La collaborazione tra il Comune di Genova - su impulso dell'assessorato al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca - e Fondazione Carige darà vita alla seconda edizione di Blue Gallery - Blue Economy Forum in programma venerdì 4 aprile presso la Galleria Mazzini di Genova. L'evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Tursi alla presenza dell'assessore comunale al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca Francesco Maresca, del consigliere di amministrazione di Fondazione Carige Andrea Rivellini, di Monica Cevasco del CIV Sestiere Carlo Felice e di Luca Marchesi, presidente di J!-Janua.

Blue Gallery trasformerà Galleria Mazzini in un suggestivo spazio di incontro e confronto, con l'obiettivo di promuovere un think tank focalizzato sulla blue economy e favorire collegamenti tra una vasta comunità che include istituzioni, media, investitori, aziende, studenti e figure di spicco nel settore.

L'evento si propone di mettere in risalto le attuali tendenze nel settore "Blue", stimolando il dibattito su scala locale sui temi cruciali della blue economy, attraverso un approccio aperto e dinamico per affrontare le sfide legate all'innovazione e alla sostenibilità sia a livello nazionale che internazionale. Il format dell'evento include una serie di talk, masterclass e momenti di intrattenimento, mirati principalmente a coinvolgere un pubblico diversificato, in sintonia con la vasta gamma di contenuti proposti.



