Energia, Schlein 'difendere famiglie e vocazione industriale'

Arinox (industria dell'acciaio che si trova sul territorio ligure, ndr) così come "tante realtà industriali nel panorama italiano hanno molte preoccupazioni riguardo alla questione dei dazi americani perchè anche questa è una realtà che punta molto all'esportazione del proprio prodotto e per il costo dell'energia. Abbiamo in Italia le bollette più care d'Europa. Non lo dobbiamo accettare perché vuol dire che le nostre aziende, e ce l'hanno raccontato anche qui, partono da uno svantaggio competitivo rispetto a tutte le altre aziende dello stesso settore, in questo caso l'acciaio". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a magine della sua visita all'Arinox di Sestri Levante (Genova).

"Su questo - ha detto Schlein riferendosi al caro-gas - noi continueremo l'insistenza con cui poniamo al governo il tema di scollegare il prezzo dell'energia dal prezzo del gas. Questo è stato fatto in alcuni Paesi per esempio mettendo un tetto al prezzo del gas oppure attraverso dei power purchase agreeement, grandi accordi che su grandi volumi riescono a ridurre in breve tempo il prezzo dell'energia per le imprese - ha detto -. E sarebbe da fare anche per le famiglie". Ma, ha continuato Schlein "noi continuiamo a insistere. Il governo ha accolto solo in parte le nostre proposte sull'energia nel decreto Bollette in particolare sugli utenti più fragili, però ci sono imprese che soffrono in tutta Italia e noi abbiamo una vocazione industriale da proteggere. Infine c'è da affrontare questa nuova sistuazione internazionale sui dazi che rischiano di esser pagati da imprese e lavoratori italiani"



