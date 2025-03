Depositi chimici, Bucci 'devono restare in porto'

"I depositi chimici devono restare dentro il porto perché fanno parte dell'attività portuale".

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, intervenuto questa mattina a margine dell'assemblea pubblica di Spediporto a Genova. "Il porto deve essere in grado di gestire anche i prodotti chimici - ha aggiunto Bucci - dove metterli sarà un problema degli operatori, non certo di alcune definizioni del piano regolatore di oggi che magari domani non valgono più".



