Comunali a Genova, Udc sosterrà candidato centrodestra Piciocchi

L'Udc Liguria ha sciolto le riserve sulle elezioni comunali a Genova decidendo di sostenere il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi. "La nostra preoccupazione è quella di dar voce ai cattolici e ai nostri valori per questo motivo chiederemo che vengano inseriti nel programma elettorale diversi punti e proposte che mireranno a risolvere problematiche cittadine: - comunica il partito in una nota - dal sociale, al quale noi teniamo particolarmente, alla logistica portuale".

Nei prossimi giorni l'Udc Liguria organizzerà un evento pubblico a Genova nel quale presenterà ufficialmente il proprio programma politico per il futuro della città della Lanterna.

"Permane il nostro progetto di creare un grande partito di centro che raccolga ed esprima i valori cattolici in politica - sottolinea -. Crediamo in Piciocchi, nella sua competenza e siamo certi che la città non potrà che" giovarsi "della sua elezione".



