Bucci, sistema logistico ligure sia gateway Europa

"Siamo perfettamente allineati con le richieste di Spediporto e aggiungiamo un obiettivo strategico: vogliamo che il porto di Genova e l'intero sistema logistico ligure diventino il vero gateway dell'Europa da sud.

Gli investimenti infrastrutturali in corso - dalla nuova diga al tunnel subportuale, dalla sopraelevata portuale alle altre opere - vanno proprio in questa direzione: dare allo scalo genovese una dimensione ancor più internazionale, che porterà naturalmente benefici concreti in termini economici e occupazionali a tutto il territorio. Non solo: vogliamo un rapporto sempre più sinergico tra città e porto, che sia un esempio per tutti e faccia molti passi avanti rispetto a un recente passato in cui porto e città neanche si parlavano". Lo ha detto il governatore Marco Bucci a margine dell'assemblea pubblica di Spediporto.

Il presidente ha poi sottolineato l'importanza di una gestione moderna e flessibile della pianificazione portuale e rilanciato il tema del federalismo fiscale: "Vogliamo che il nuovo piano regolatore portuale non sia la fotografia dell'esistente, ma uno strumento dinamico, capace di intercettare le esigenze degli operatori nei prossimi anni. Il mondo cambia, e non possiamo progettare il futuro con strumenti del passato.Da Genova passa moltissima IVA: sarebbe giusto pensare a un meccanismo che consenta di reinvestire localmente parte di queste risorse, come accade in altri grandi porti europei come Amburgo. Stiamo progettando un porto con molte features in più rispetto a quello di oggi, perché dobbiamo posizionarci bene per essere competitivi anche in futuro".





