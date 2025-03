Aeroporto, Rixi: 'Nessun declassamento, rivista pianta organica'

A margine dell'assemblea pubblica di Spediporto, in programma questa mattina al Palazzo della Borsa di Genova, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, è tornato sull'ipotesi di declassamento dell'aeroporto del capoluogo ligure.

"Non c'è nessun declassamento - ha detto Rixi - è stata solo rivista la pianta organica con meno Vigili del Fuoco su Genova e si ottiene lo stesso risultato con gli stessi voli". "Alla Camera di Commercio e all'Autorità Portuale abbiamo chiesto di spingere per mettere a bando le quote in modo da rilanciare l'aeroporto con una compagine che possa acconsentire a fare un piano industriale - ha aggiunto il viceministro, parlando del futuro dello scalo - l'aeroporto di Genova fa 1,3 milioni di passeggeri all'anno e penso possa arrivare a 4 milioni. Servono investimenti sui collegamenti aerei e una sinergia prevista nel Piano nazionale aeroporti con il settore delle crociere. Nei prossimi mesi ripartirà il tentativo di creare una compagine che abbia un socio industriale in grado di portare ulteriore traffico".



