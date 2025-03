Spruzza spray su un treno contro passeggeri e capotreno

Un uomo ha spruzzato spray urticante in un vagone di un treno in corsa tra Ventimiglia e Genova e il capotreno, un macchinista e due passeggeri sono rimasti intossicati in modo lieve. E' accaduto sul treno Ventimiglia-Genova Brignole. L'uomo che ha spruzzato lo spray ed ha anche attivato il freno di emergenza, fermando il convoglio, è stato fermato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria, il passeggero ha iniziato a spruzzare la sostanza urticante nel convoglio all'altezza di Genova Voltri senza un motivo. A quel punto è intervenuto il capotreno che ha provato a fermare l'uomo ricevendo per tutta risposta lo spray in faccia.

A quel punto il treno è stato fermato ma il passeggero ha continuato a aggredire anche il macchinista intervenuto. Il bilancio è di quattro persone portate in ospedale per leggere intossicazioni. Il treno è stato soppresso con conseguenti ritardi. L'uomo è stato fermato e gli agenti stanno valutando se arrestarlo o fermarlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA