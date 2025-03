Nasconde hashish e cocaina nella pizzeria, arrestato a Genova

Il cane della squadra antidroga dei carabinieri è entrato nella pizzeria, ha ignorato i clienti ed ha 'puntato' subito il titolare che è andato incontro ai militari ammettendo di avere una piccola quantità di droga in tasca per uso personale. Ma i carabinieri hanno approfondito la perquisizione del locale situato a Genova in via Borzoli e hanno trovato un ingente quantitativo di droga nascosto in una cella frigorifera tra i generi alimentari e in uno zaino trasporta vivande: mezzo chilo di hashish suddiviso in 5 panetti; circa 150 grammi di cocaina, materiale per il taglio, il peso ed il confezionamento dello stupefacente; e quasi 200 confezioni di farmaci per la disfunzione erettile (in particolare Kamagra e Cialis) spiega una nota dei carabinieri. Il titolare è stato arrestato. E' un 28enne italiano che proprio ieri aveva terminato il periodo di sottoposizione ad una misura cautelare per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti.



