Contadino travolto dal trattore e ferito a una gamba

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio con un agricoltore rimasto schiacciato dal ribaltamento del proprio trattore. L'uomo di 39 anni ha avuto la prontezza di lanciarsi dal mezzo ma è rimasto intrappolato con una gamba. Il fatto è avvenuto in località Vico Mezzano in comune di Rezzoaglio (Genova), sul posto sono giunti i militi della croce rossa ed i sanitari del 118 che con l'aiuto dei vigili del fuoco sono riusciti a stabilizzare il contadino che in codice rosso e in elicottero è stato trasferito all'Ospedale San Martino, Non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi sull'arto è riservata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA