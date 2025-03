Bordilli, lite Calenda-M5s indica litigiosità coalizione

"Se ancora c'era qualche dubbio - ma quasi tutti erano ormai dissipati dietro al tiro incrociato delle liti, dei veti e del fuoco amico - ieri si è avuta l'ennesima dimostrazione di come il cosiddetto campo largo faccia acqua da tutte le parti. L'ex ministro e leader di Azione Calenda insulta pesantemente il Movimento 5 Stelle di fronte alla premier Meloni e la reazione da parte dello stesso Movimento non tarda ad arrivare. Tra inviti reciproci a "cancellarsi" viene ancora di più da chiedersi come una coalizione con una simile litigiosità possa ambire a governare una delle principali città italiane. Davvero i genovesi, persone di buonsenso ed estremamente concrete, meritano questo clima di perenne assemblea di condominio? La risposta è no: non oso neppure immaginare quanto indietro possa andare la città, ferma in questi scontri tra bande e in questa surreale situazione che loro chiamano dialettica ma non è altro che una corsa alle poltrone e ai protagonismi. È inaccettabile che la città venga trattata come un semplice oggetto di contesa tra forze politiche più impegnate a litigare che a proporre soluzioni concrete". Lo dice in una nota Paola Bordilli, assessore della Lega in comune a Genova.



