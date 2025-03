A Imperia preghiera di fine Ramadan con corteo pro Palestina

"Oggi è una giornata di festa per la fine del ramadan e la dedichiamo in particolare ai nostri fratelli e sorelle in Palestina, principalmente a Gaza, che sono vittime di un genocidio". A parlare è l'imperiese Roberto Hamza Piccardo, esponente di spicco della comunità musulmana in Italia, per otto anni già segretario nazionale dell'Ucoii, che stamattina ha organizzato un corteo per le vie di Oneglia (Imperia), in concomitanza con la preghiera di fine ramadan, tenutasi come ormai tradizione all'anfiteatro della Rabina, al quale hanno preso parte alcune centinaia di persone. "Oltre alla nostra comunità di musulmani, composta anche da molti turchi e bengalesi, al corteo hanno partecipato pure cittadini contrari ai bombardamenti e associazioni dell'area solidale e alternativa". Il corteo si è concluso in piazza De Amicis, sempre a Oneglia.



