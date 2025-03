Samp, confermato tecnico Semplici

Nonostante la pesantissima sconfitta casalinga con il Frosinone per 3-0, la Sampdoria va avanti col tecnico blucerchiato Leonardo Semplici. Lo ha annunciato il ds dei liguri Pietro Accardi nella sala stampa del Ferraris: "Da quando è arrivato Semplici abbiamo avuto una media punti bassa ma le prestazioni la squadra le ha sempre fatte, l'atteggiamento lo ha sempre avuto a parte il primo tempo di Reggio Emilia e oggi. Questo è il dato oggettivo. Ma oggi abbiamo sbagliato completamente tutto, la Samp non è scesa in campo La squadra è arrivata sentendo troppo la partita. Adesso abbiamo l'obbligo nei confronti della proprietà e della nostra gente di salvare la Sampdoria: questo è l'obiettivo".

"Chiediamo scusa alla nostra gente - ha detto Semplici -, non si meritano prestazione di questo genere. Parlare di partita brutta è una parola buona, ne siamo consapevoli. Davanti al nostro pubblico perdere una partita del genere dispiace tantissimo ed era giusto anche prenderci alla fine i fischi e le responsabilità".



