Porto Genova, Pd 'il Governo riferisca in Commissione Trasporti'

"Venga resa pubblica la relazione degli ispettori sull'Autorità Portuale del Mar Ligure occidentale dopo le vicende giudiziarie che hanno interessato il Porto di Genova dopo l'inchiesta per corruzione a carico di Toti, Spinelli e Signorini". Lo scrivono in una nota la vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera Valentina Ghio e il deputato Dem Alberto Pandolfo che hanno presentato un'interrogazione sul tema.

"Presenteremo una nuova interrogazione in Commissione Trasporti e Infrastrutture per chiedere che venga riferito in Commissione quanto rilevato e che venga portato a conoscenza dei cittadini il contenuto delle 130 pagine di relazione. Parliamo del principale presidio economico della città, serve massima chiarezza e risposte alle tante domande che in questi mesi sono state fatte ma sono rimaste inevase", aggiungono.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA