Minaccia con un coltello un infermiere del pronto soccorso

Un uomo italiano di 47 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dai poliziotti delle Volanti della questura di Genova dopo che ha minacciato con il coltello un infermiere al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. L'uomo si era presentato in ospedale con un cartoccio contenente del vino.

Alla richiesta dei sanitari di posarlo ha invece estratto il coltello che aveva in tasca, inveendo e minacciando il personale. Poi, in stato di alterazione, è fuggito. I poliziotti delle volanti lo hanno individuato qualche ora dopo non lontano dal nosocomio e arrestato. L'arresto in 'differita' è stato possibile grazie alle nuove norme approvate a fine novembre. Si tratta della cosiddetta legge 'Salva sanitari' approvata per rispondere alle sempre più frequenti aggressioni ai danni del personale ospedaliero. Anche stanotte all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena un uomo e una donna hanno aggredito verbalmente medici e infermieri, ma poi si sono allontanati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

