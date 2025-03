Lo Spezia perde al Picco e compromette la serie A diretta

Brutta sconfitta per lo Spezia contro il Brescia nell'anticipo della trentunesima giornata di serie B. La squadra di Luca D'Angelo subisce al quarto minuto la rete di Borrelli che decide il match a causa di un'uscita fuori tempo del portiere Chichizola e inizia da allora un assedio di novanta minuti che si rivelerà infruttuoso. Primi minuti tesi a causa della contestazione degli ultras di casa che interrompono la partita per tre minuti con un lancio di fumogeni per protestare contro le circa duecento diffide che hanno colpito anche i leader della Curva Ferrovia. In campo lo Spezia domina in lungo e in largo ma tira poco verso Lezzerini. Nella ripresa stesso copione che si ripete anche dopo che Cassata si fa espellere meritandosi due ammonizioni in meno di dodici minuti dal suo ingresso in campo. Il Brescia non esce quasi mai dalla propria metà campo, ma spreca nel finale un paio di contropiedi nel momento in cui i liguri sono tutti proiettati in avanti nonostante l'inferiorità numerica. Sconfitta che ferma i sogni di gloria di D'Angelo: il Pisa sabato ha l'occasione di scappare e blindare la serie A diretta.



