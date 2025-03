Calcio: Samp, sconfitta shock col Frosinone rischia Serie C

Finisce con una dura contestazione, insulti a raffica da parte di tutto il Ferraris nei confronti della Samp che perde nettamente 3-0 in casa contro il Frosinone in una gara che i blucerchiati dovevano vincere per forza per togliersi dalla zona play out. Adesso al termine di questa giornata i blucerchiati rischiano di trovarsi al penultimo posto in classifica che significherebbe retrocessione diretta in Lega Pro.

Sotto la Sud alla fine del match i giocatori col tecnico Semplici, terzo mister di questa annata e adesso tutto potrebbe succedere in panchina, con i tifosi che hanno continuato a contestare. Appena 32 punti in classifica e una vittoria negli ultimi 50 giorni: è questo il dramma sportivo della Samp in una giornata completamente storta a partire dal rigore sbagliato da Coda al 39' grazie all'intuizione del portiere avversario Cerofolini. Poi è stato un crescendo degli ospiti che hanno siglato il vantaggio al 12' della ripresa con Kone dopo aver colpito poco prima una traversa con Oyono. La Samp si sbriciola.

Il Frosinone colpisce un palo con Marchizza e poi raddoppia al 24' con la spaccata ravvicinata di Monterisi. Infine al 41' il tris con Ghedjemis. Per la Samp è notte fonda con l'incubo della serie C.



