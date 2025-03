Turismo Radici, in visita al Mei studenti molisani

il museo nazionale dell'Emigrazione Italiana (MeiI) di Genova ha ospitato una giornata di approfondimento dedicata alla storia dell'emigrazione italiana, accogliendo gli studenti delle classi quinte dell'Istituto Comprensivo Colli al Volturno. L'iniziativa rientra in un percorso educativo finalizzato alla valorizzazione della memoria storica e culturale delle comunità migranti ed è promossa nell'ambito del progetto di teatro comunitario sull'emigrazione italiana curato dal professor Giuseppe Sommario, scrittore e ricercatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si occupa di fenomeni migratori italiani, di storia linguistica del cinema e del teatro, e coordinatore del Festival delle Spartenze.

Il programma della giornata ha previsto una visita guidata lungo il percorso espositivo del museo nazionale dell'Emigrazione Italiana, a cura dei servizi educativi del Mei, che ha offerto agli studenti un'occasione unica per ripercorrere le tappe della grande diaspora italiana.

Il progetto, sostenuto dalla dirigente scolastica Ilaria Lecci e dal corpo docente, testimonia l'importanza di un approccio educativo orientato alla conoscenza della storia migratoria italiana e al rafforzamento del senso di appartenenza culturale che lega chi parte a chi resta.

"Accogliere gli studenti dell'IC Colli al Volturno al Mei - ha detto Paolo Masini, presidente del museo - è stata un'emozione e un impegno. Ogni storia di emigrazione è un tassello fondamentale della nostra identità collettiva e, attraverso questa esperienza, i ragazzi potranno toccare con mano il coraggio, le speranze e le sfide di milioni di italiani che hanno lasciato il proprio Paese in cerca di un futuro migliore. Il Mei non è solo un museo, ma un ponte tra generazioni e culture, un luogo in cui la memoria diventa ispirazione per il domani."



