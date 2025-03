Uno sversamento di idrocarburi si è verificato oggi pomeriggio nel torrente San Siri che scorre in centro a Santa Margherita Ligure (Genova). Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo, la Protezione Civile e gli uomini della Circomare che hanno provveduto a sistemare delle panne assorbenti alla foce per evitare che la macchia oleosa raggiungesse il mare. Immediati i controlli per capire la provenienza dell' inquinamento.



