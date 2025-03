Sanremo ospiterà parte della mostra di Palazzo Reale su Mike

"Sono qui perché con il patron dell'Ariston Walter Vacchino, stiamo organizzando a Sanremo la mostra che è stata a Palazzo Reale a Milano. Sarà da luglio a ottobre, magari un pochino limitata ma bella con il film su Mike e tutto il resto". A parlare è Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno che stamani, accompagnata da alcuni amici è tornata in visita alla statua del presentatore collocata poco lontano dall'Ariston di Sanremo Sanremo, infatti, potrebbe ospitare parte della mostra "Mike Bongiorno 1924 - 2024", che si è tenuta a Palazzo Reale di Milano, dal 17 settembre al 17 novembre 2024, in occasione del centenario della nascita del pioniere della televisione italiana. L'esposizione offrirà un percorso immersivo attraverso la vita e la carriera di Mike Bongiorno, con materiali inediti forniti dalla Fondazione Mike Bongiorno, tra cui oggetti personali, ricostruzioni scenografiche di studi televisivi e filmati d'archivio.

"Stasera, peraltro, la Film Commission a Portofino premia la fiction su Mike andata in onda a ottobre. Il premio lo va a ritirare mio figlio Nicolò che ha scritto il libro da cui è tratta la miniserie televisiva. Mike è ancora nel cuore degli italiani, tutti li vogliono bene, perché lui ha voluto bene a tutti".

La statua di Mike è ancora oggi visitata dai tanti turisti .

"La gente viene qua, lo abbraccia perché porta fortuna, vengono i malati, i ragazzi prima degli esami all'università e lo toccano, infatti è consumato".

Alla domanda su come è cambiata la tv in questi anni, ma anche il Festival, con questa nuova generazione di presentatori che ha comunque ottenuto grandi risultati, Daniela Zuccoli ha detto: "Sia Amadeus che Carlo Conti sono bravissimi e grandi professionisti, sono amici tutti e due. Non posso dire chi sia il più bravo, sono uguali".



