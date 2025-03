Patenti nautiche, nasce anagrafe nazionale in Motorizzazione

"Finalmente nasce l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, una svolta epocale che vede la Motorizzazione civile impegnata a gestire direttamente le pratiche attraverso un centro di elaborazione dati". Ad annunciarlo è il segretario nazionale della sezione nautica della Confarca Adolfo D'Angelo, dopo la diffusione del regolamento dell'Anagrafe delle Patenti Nautiche che ora attende di essere pubblicato sotto forma di decreto. Secondo D'Angelo, rappresentante della confederazione nazionale che raggruppa le scuole nautiche e le agenzie presenti sul territorio italiano, si tratta di una svolta poiché "prima le patenti venivano gestite dagli sportelli o gli enti che l'avevano emesse". "Una situazione medievale - fa notare D'Angelo - che viene risolta grazie al raggruppamento di tutte le patenti in un unico database".

Il decreto, firmato dai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Interno, della Pubblica Amministrazione e dal sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione Tecnologica, specifica che gli uffici della Motorizzazione dovranno inserire in maniera dinamica ogni richiesta - rinnovo revisione e quant'altro - così come avviene per la patente automobilistica.

Il decreto entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



