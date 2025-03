Orlando, Bucci non risponde alla Regione di cui è presidente

"Ieri è stata convocata la commissione competente del Consiglio regionale per audire il commissario-presidente Bucci, commissario per la realizzazione della Diga. Bucci non si è presentato e ha addotto due argomentazioni. Uno è un problema di agenda, di orario, ha detto: se mi volete ascoltare mi potrete ascoltare all'alba, o non so bene quando; credo che su questo l'opposizione non abbia problemi a trovare un orario confacente, così come il resto del Consiglio regionale". Lo dice in un video pubblicato sui social l'ex ministro del Lavoro e consigliere regionale del Pd in Liguria, Andrea Orlando.

"La seconda, politicamente più rilevante, è che Bucci ha sostenuto - spiega l'ex ministro dem - che essendo stato incaricato dal governo, lui deve rispondere soltanto al governo.

È un argomento molto curioso perché sostanzialmente farebbe sì che qualunque soggetto che non sia stato incaricato direttamente dalla regione non sarebbe tenuto a rispondere alla Regione, che pure ha una funzione di pianificazione generale, di ciò che sta facendo. Spero che su questo il presidente del Consiglio regionale dica qualcosa e che eviti un precedente molto pericoloso. Quello che fa più riflettere è il paradosso che Bucci genera: sostiene che non deve rispondere come commissario alla regione, quindi se il commissario non fosse lui e fosse chiamato dal presidente Marco Bucci, il commissario non sarebbe tenuto a rispondergli. Non solo si dà una zappa sui piedi, ma svilisce il ruolo che lui stesso è chiamato a ricoprire.

L'impressione più che altro è che sia in imbarazzo perché sono evidenti i ritardi nella realizzazione dell'opera e la confusione attorno ad essa. Non credo che si possa rispondere come sta facendo Bucci - conclude Orlando - richiamando alla mente una famosa battuta di un film di Alberto Sordi, "Il Marchese del Grillo". Sappiamo tutti a quale battuta mi riferisco".



