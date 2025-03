M5s, Bucci si dà alla macchia sulla Diga di Genova

"La diga Foranea di Genova è una delle opere più rilevanti inserite nel cronoprogramma del Pnrr, di certo la più importante a livello portuale. Il governatore Bucci, che è anche Commissario per l'opera, ha deciso di darsi alla macchia e di disertare la commissione regionale convocata ad hoc. Oltre alla sua assenza, va rimarcata quella dell'Autorità portuale di Genova. Dinanzi a un'infrastruttura che potrebbe arrivare a costare due miliardi e sulla quale le opacità si susseguono, questa è una fuga vergognosa!". Lo denunciano in una nota i parlamentari M5s genovesi Roberto Traversi e Luca Pirondini.

"Dopo le irregolarità sugli appalti, i ritardi, gli extracosti, gli avvisi di garanzia della Procura Europea per turbativa d'asta, falso e malversazione, cos'altro deve succedere per capire che serve chiarezza? È inaccettabile che quest'opera così cruciale per il rilancio del porto e dell'economia genovese, sia diventata il simbolo di una politica torbida, dove gli interessi di pochi hanno avuto la meglio sul bene comune. La Regione Liguria e le istituzioni coinvolte non possono più far finta di nulla: servono risposte - dicono ancora i parlamentari -. Le aspettavamo ieri in Commissione in Regione, ma non sono arrivate, abbiamo assistito solo allo sfilarsi, prima di Bucci e poi dell'Autorità portuale che si è praticamente sfilata di fronte alle responsabilità. Non possiamo accettare che una grande opera pubblica si trasformi nell'ennesimo cantiere bloccato per extracosti, inchieste e promesse mancate".



