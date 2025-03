Firmata l'intesa nazionale per Genova capitale del supercalcolo

Un protocollo d'intesa nazionale pubblico-privato per riconoscere il ruolo di Genova come 'Capitale del super calcolo', città pioniera e leader nei computer ad alte prestazioni, è stato firmato al Great Campus degli Erzelli alla presenza tra gli altri del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Tecnologica Alessio Butti, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi.

Con la firma il capoluogo ligure mette a sistema le sue eccellenze scientifiche, tecnologiche, digitali e industriali verso il traguardo di 'Genova Capitale del Dato', con potenziali notevoli ricadute per la crescita industriale ed imprenditoriale.

Il documento 'Genova Capitale dell'High Performance Computing per la Ricerca Biomedica', sottoscritto da Regione Liguria, Comune di Genova, Liguria Digitale, Confindustria Genova, Cnr, Istituto Italiano di Tecnologia, Università degli Studi di Genova, Leonardo, Istituto Giannina Gaslini Irccs, Ospedale Policlinico San Martino Irccs, Camera di Commercio di Genova, Mnesys e Raise, pone nuove basi per il futuro digitale della città grazie alla presenza di due supercomputer: il Davinci-1 di Leonardo e il Franklin dell'Iit ospitato da Liguria Digitale, e al relativo know how che partendo dalla ricerca biomedica potrà allargarsi ad altri settori.

"Genova e la Liguria si confermano protagoniste nel super calcolo, nella gestione del dato, nella ricerca biomedica e nello sviluppo di tecnologie avanzate - commenta il sottosegretario Butti -. È esattamente il modello che vogliamo promuovere: un'alleanza tra pubblico, privato e ricerca, per costruire un'infrastruttura digitale solida, sicura e orientata al futuro" "Genova ha tutte le carte in regola per ospitare una delle quattro gigafactory europee dedicate all'intelligenza artificiale", sottolinea il presidente Bucci. "Il Comune ha aderito con convinzione al protocollo perché crediamo alle importanti opportunità che possano discendere da Genova hub del dato, dal campo della ricerca biomedica, sanitaria sino alle imprese e all'attività amministrativa", spiega Piciocchi.

"High performance e cloud computing, intelligenza artificiale sono le tecnologie che guidano l'attuale evoluzione dell'industria e della società - dichiara l'amministratore delegato e direttore generale di Leonardo Roberto Cingolani -.

Il protocollo di oggi, che consente a Genova di ambire al ruolo di città di riferimento nell'ambito della digitalizzazione, è uno dei passi fondamentali per poter attrarre e mantenere sul territorio le competenze necessarie a garantire lo sviluppo nel lungo periodo".



