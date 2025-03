Federlogistica sbarca con due sedi in Spagna e Brasile

Federlogistica, la federazione italiana di Conftrasporto che rappresenta le principali aziende logistiche italiane, sbarca in Spagna e Brasile dove aprirà due sedi, rispettivamente a Madrid e Santos. "L'obiettivo è ambizioso ma concreto: creare connessioni reali fra operatori logistici italiani, iberici e brasiliani per costruire nuove opportunità di scambio, progetti comuni, investimenti congiunti e soprattutto interoperabilità dei sistemi" spiega il presidente di Federlogistica Davide Falteri. "Rafforzando - aggiunge - il dialogo con realtà dinamiche come Madrid, Lisbona, Valencia e Barcellona, vere e proprie porte logistiche dell'Europa sud occidentale, ma anche traguardando legami sempre più stabili con il Brasile". Federlogistica Iberia sarà l'ufficio di rappresentanza per Spagna e Portogallo, Federlogistica Brasile sarà l'avamposto sudamericano. I contatti sono già avviati e il lavoro è in corso per aprire in tempi brevi. Il mercato Italia-Spagna vale per l'export dall'Italia circa 27 miliardi di euro, in prevalenza macchinari e impianti per le fabbriche, l'import è pari a circa 20 miliardi. Per quanto riguarda il Portogallo l'export dall'Italia vale circa 8 miliardi con 5 miliardi di merci all'import provenienza Portogallo. Infine il Brasile verso il quale l'Italia esporta merci per circa 5 miliardi importandone per 6,3 miliardi ha una proiezione di crescita del 12%.



